動画：『CDTVライブ！ライブ！』今夜のラインアップ紹介 3月9日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストとおよび歌唱楽曲が発表された。 ■今夜の『CDTVライブ！ライブ！』見どころは？ 中島健人は、「アイドルとしての人生」を様々な角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と「IDOLIC」の2曲をスペシャルメドレーでおかわりライブ。 M!LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズ