¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¥­¥é¥ê¤È¸÷¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤â¤·¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Çµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤«¤é°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ã¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¹ç¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ