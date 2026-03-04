ニューヨーク発の老舗ステーキハウス「スミス アンド ウォレンスキー（Smith & Wollensky）」が、日本初となる店舗を銀座にオープンする。営業開始日は5月1日。開業に先駆け、3月27日に一般予約受付を開始する。【画像をもっと見る】スミス アンド ウォレンスキーは、1977年に創業。アメリカを代表するクラシック・ステーキハウスとして、現在アメリカ国内に7店舗を構えるほか、ロンドン、台北、