ジャッジが主将の意地で2安打2打点第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表が3日（日本時間4日）、ジャイアンツとの強化試合に臨み、15得点を奪う猛攻で大勝した。試合は日本時間の午前5時過ぎに開始され、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の先制打から打線が大爆発。この展開に、日本ファンからは「アメリカ代表打線がサンフランシスコジャイアンツボコボコにしてる」「ちゃんと打線爆発して