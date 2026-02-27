Image: ギズモード・ジャパン generated with nano banana , reference: Apple だって、やらないっていうんだもん！Apple（アップル）は、3月4日に、ニューヨークとロンドン、上海の3カ所で特別な体験会を開催すると告知。CEOのティム・クックも3月2日の月曜朝（現地時間、日本時間では3日火曜の深夜0時〜2時頃？）からの発表を匂わせる内容をXにポストしています。何が発表されるのか？ は