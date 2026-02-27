競輪を統括するJKAは27日、S級1班で福岡所属の柳詰正宏（38）がドーピング検査で、筋肉増強作用がある禁止物質の「テストステロン」が検出されたため、ドーピング違反に認定したと発表した。3月1日から12カ月間の出場あっせん停止が決まった。JKAによると昨年11月18日、小倉開催の前検日に柳詰がドーピング検査対象選手に選定されて採取した尿検体のA検体から、禁止物質が検出された。分析機関から12月に通知を受けた。柳詰がB