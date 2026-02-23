のべ95億人が“大移動”したとみられる中国の春節。大型連休最終日の23日、Uターンラッシュのピークを迎えています。中国では厳しい経済状況などから、春節の過ごし方にもある変化が生まれていました。■人もお金も動く春節…高速道路上で「サトウキビ」売る人も中国の旧正月「春節」にともなう大型連休も、23日が最終日です。NNN北京・坂元亮太記者「北京のターミナル駅に来ています。駅が人で埋めつくされていますね」スーツケー