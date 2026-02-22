株式会社テレビ朝日は、臨海副都心有明南地区において建設を進めてきた、複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」の竣工に伴い、2026年2月13日（金）、施主として竣工式を執り行った。「TOKYO DREAM PARK」は、「すべての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、テレビ朝日が全社的に推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして東京・有明に誕生する。とんかつ専⾨