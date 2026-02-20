IT大手アマゾンの去年の年間売上高が、小売り大手のウォルマートを上回り、はじめて世界一になった。ウォルマートが19日に発表した2026年1月期通期の売上高は約7131億ドル、日本円で約110兆円だった。一方、今月5日に発表したアマゾンの2025年の売上高は7169億ドルで、ウォルマートを僅差で上回った。売上高の首位交代は13年ぶりのこと。アマゾンは主力のネット通販が堅調なほか、AI需要の拡大を背景に、クラウド事業のAWSが売上を