丸大食品（大阪府高槻市）が、人気キャラクター「ちいかわ」をパッケージにデザインしたフィッシュソーセージ第4弾を3月上旬から順次、発売します。【写真】気になる！ちいかわ「クリアカード」のデザイン！一部を紹介！第4弾のパッケージは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがクラッカーを鳴らしている姿がデザイン。今回からおまけカードが一新され、「クリアカード」（全12種類）になります。フォトフレームやカードスタ