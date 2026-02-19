2026年2月10日(火)よりスターバックス® MY COFFEE TIME™ “キャラメルラテ”が新登場!甘くとろけるキャラメルとコーヒーの苦み、ミルクのコクが合わさったスターバックスでも人気のキャラメルラテは全国で発売されています♪お花見を楽しめるオリジナルグッズが当たる”スターバックス SAKURAキャンペーン”も実施しています! いつでもどこでも気軽に楽しめる♪ 価格:155円（税