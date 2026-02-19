【オリジナルグッズが当たる】スターバックス®MY COFFEE TIME™ キャラメルラテが新発売♪

2026年2月10日(火)よりスターバックス® MY COFFEE TIME™ “キャラメルラテ”が新登場!甘くとろけるキャラメルとコーヒーの苦み、ミルクのコクが合わさったスターバックスでも人気のキャラメルラテは全国で発売されています♪お花見を楽しめるオリジナルグッズが当たる”スターバックス SAKURAキャンペーン”も実施しています!

いつでもどこでも気軽に楽しめる♪

価格:155円（税別）

スターバックスのショート缶コーヒー”MY COFFEE TIME™”シリーズは、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よいをコンセプトとした商品になっています♪

今回はスターバックスでも人気の”キャラメルラテ”が新フレーバーとして発売されました。

パッケージは、ゴールドのメタリック感のある背景にオレンジやブラウンの円形のアイコンやキャラメルソースをイメージした模様も描かれていてキャラメルラテのようなデザインになっています♪

飲んでみると…

缶を開けた瞬間からキャラメルの甘みと香ばしい香りが感じられます!厳選した深煎りのコーヒーにまろやかなミルクが広がり、キャラメルの甘みが一気に押し寄せてきます♪

キャラメルの甘みが最初にきて、後からコーヒーの豊かな風味とほろ苦さもしっかり感じます!そしてミルクのコクと甘くとろけるキャラメルの風味が溶け合い絶妙にマッチしていました♪

お花見を楽しめるオリジナルグッズをプレゼント

2026年2月9日(月)から期間限定で、お花見を楽しめるオリジナルグッズが当たる”スターバックス SAKURAキャンペーン”も実施しています。

お花見シーズンにぴったりなオリジナルの保冷バッグやレジャーマットが合計1000名様に当たるので、気になる方はスターバックスの公式サイトをご覧ください。

▼賞品内容

＜MY COFFEE TIME™(缶)コース＞

スターバックス オリジナル保冷バッグ 500名様

＜COFFEE OF THE DAY(ペット)コース＞

スターバックス オリジナルレジャーマット 500名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合がございます。

▼対象商品

＜MY COFFEE TIME™(缶)コース＞

スターバックス® MY COFFEE TIME™ 185g缶(ブラック・カフェラテ・キャラメルラテ/単缶・6缶)

＜COFFEE OF THE DAY(ペット)コース＞

スターバックス® COFFEE OF THE DAY 450ml(ブラック・カフェラテ)

▼応募期間

2026年2月9日(月)9：00～2026年3月13日(金)23：59

商品情報

スターバックス® MY COFFEE TIME™キャラメルラテ

・発売日：2026年2月10日(火)

・容量：185g缶

・希望小売価格（税別）：155円

・賞味期限：13ヵ月

・発売エリア：全国

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。