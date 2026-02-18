尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領領の内乱首謀容疑に関する1審判決が2月19日に予定されているなか、韓国国民の10人中7人以上が有罪判決を予想しているという世論調査結果が出た。【写真】高市首相が韓国で人気？日米中露トップ好感度調査の結果地上波テレビ局MBCが実施した旧正月特集の世論調査では、「内乱容疑が一部認められ無期懲役刑を受けると思う」との回答が43％で最も多かった。続いて、「内乱容疑が大部分認められ死刑