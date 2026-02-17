男児の死亡事故が発生したスキー場のエスカレーター。過去に複数回の事故が起きていたにもかかわらず、監視員が常駐していなかったことが問題視されているスキー場での死亡事故が続発している。バブル期は盛況だったスキー業界だが、現在はスタッフの確保という課題がつきまとう。一方で海外からの観光客が増えて、言語や文化が違う人々の安全を守るという新たな難問も。最前線で安全管理を担う専門家たちが、噴出する問題の対策を