昨年の国民スポーツ大会・少年男子の部で準優勝した東京・足立新田高３年の甲斐田龍馬の春日野部屋への入門会見が１６日、同校で行われ、「３年以内に関取になりたい」と意気込んだ。１９１センチ、１５５キロの体を生かしたスケールの大きな押し相撲が武器だという。「３年くらいで関取に上がれたら上出来かなと思っています。足立新田高校の先輩でもある行徳さん（玉ノ井）のように強い力士になりたいと思って大相撲を目指