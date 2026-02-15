３年連続でドラ１が……ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと・22）を、池山隆寛新監督（60）は複雑な思いを抱きながら見守っているという。２月８日、ヤクルトがキャンプを行っている浦添球場（沖縄県）で、ライブBPに登場した松下は、さっそく120メートル弾を放ち大器の片鱗を見せつけた。プロ１年目の松下にとっては初めてのキャンプ。心身ともに疲れが溜まっているのは想像に難くない。キャンプ第１クールの２月４日に松