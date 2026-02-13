2月10日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。同じくYouTuberのラファエルとのコラボ動画をアップしたが、その中で明かした内容が物議を醸している。同日、『入手困難で激レアなボンボンドロップシール見つけるまで帰れません！したら奇跡が起きましたwww』と題した動画を投稿。今話題のボンボンドロップシールを見つけて欲しいというファンからの要望があったことを受け、街に探しに出るという企画を公開した