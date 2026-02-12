スクリーンに映し出された、街頭演説する高市早苗首相と、それを見る聴衆良くも悪くも今回の衆院選で最も注目を集めたのは、高市?アンストッパブル?早苗首相だった。彼女のやらかしぶりに自民党内では困惑が広がった......と思いきや、そうでもないらしい。今回は首相のアレな言動の数々をプレイバック！それとともに、党内に蔓延していた?ある空気?についても取材した。それでいいのか!?自民党！【あまりにも軽率】選挙期間中