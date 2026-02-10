タレントの香取慎吾（49）が鏡に写る自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】香取慎吾、“激変した”と話題になった姿（複数カット）2025年10月に更新したInstagramで、個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットで原始人へと変貌を遂げた、激変ショットを披露していた香取。「誰かと思いました」「違う人みたいでびっくりしたぁ」など、驚きの声が寄せられていた。香取慎吾、