ドラフト5位の成瀬がファームからゲーム参加して攻守に躍動DeNAは9日、沖縄・宜野湾で行われている春季キャンプで初実戦となる青白戦を行った。ファームからゲーム参加したドラフト5位の成瀬脩人内野手が華麗なダイビングからのグラブトスで併殺を完成させ、打っても適時打をマーク。相川亮二監督は「野手の中でも、実戦の結果を含めて一番良かったです」と頬を緩め、休み明けとなる11日の中日との練習試合（宜野湾）に参加する