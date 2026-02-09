タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生から半年を迎えたことを報告し、愛らしい記念写真を公開した。【映像】辻希美、授乳中の写真＆無防備な育児姿この日、辻は「今日は夢空が産まれて6ヶ月がたちました」と報告し、ハーフバースデーを祝う華やかな飾り付けの前で撮影した写真を複数披露した。続けて、「『ハーフ＝二分の一』という事で色んな方がやっていたキューピ