「プロでも理想の一足に出会えない」――そんな切実な声から、大分で新たな挑戦が始まりました。大分トリニータの育成組織出身の男性が、サッカースパイクの新ブランド「stayG」を設立しました。 【写真を見る】サッカースパイクの新ブランド「stayG」設立若き起業家の挑戦『はみ出して輝く』究極の一足を追求 理想のスパイク目指し起業 新ブランドを立ち上げたのは、大分市在住の野尻陸生さん（