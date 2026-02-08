ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得、木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。早朝の日本が歓喜に沸いたなか、海外では「本当につまらなかった」との失言が飛び出し話題となっている。予選3位の木村は、決勝1回目に5回転半の大技を決めて首位に立