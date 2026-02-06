男子ビッグエア予選3回目を終え笑顔の木村葵来＝リビーニョ（共同）スノーボード男子ビッグエア予選で5日、21歳の木村葵来は、初出場でも冷静に3回とも高難度技を決めた。3回目には半回転増やした横5回転半技で91.50点を出し「やるべきことをしっかりやれてほっとした。決勝にもつながる」と安堵感をにじませた。今季はワールドカップで2度2位に入るなど、安定感が光る成長株。決勝に向け「最低でも2方向の横5回転半技が必要