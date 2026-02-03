ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」の大森元貴（29）が、3月27日公開の映画「90メートル」（監督中川駿）の主題歌を書き下ろした。大森のソロ曲が映画主題歌に起用されるのは初めて。「ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と曲に込めた思いを語った。曲名は「0.2mm」。優しく語りかけるような歌声が印象的なミドルテンポのバラードで、今月24日にリリースするソロ活動5周