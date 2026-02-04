2026年2月4日は「立春」です。毎年、立春当日は、蔵元が、搾りたての日本酒を出荷する「立春朝搾り」と呼ばれる行事が催されます。ところで、ネット上では「日本酒は出来たてが一番おいしい」という情報がありますが、本当なのでしょうか。また、日本酒をおいしく飲むにはどのような場所で保管すべきなのでしょうか。良質な日本酒の普及活動を行い、立春朝搾りの主催団体である、日本名門酒会（東京都）の担当者に聞きました。【