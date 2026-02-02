4月期のTBS系火曜ドラマ枠の『時すでにおスシ!?』で、永作博美が主演を務めることが発表された。永作にとっては14年ぶりの民放連続ドラマでの主演。さらに、TBS系のGP帯連続ドラマにレギュラー出演するのは、1999年に放送された金曜ドラマ『週末婚』以来となる。 参考：永作博美、14年ぶりの民放連ドラ主演兵藤るり脚本作『時すでにおスシ!?』TBS4月期放送 本作では、夫との死別を経験し、一人息子のために懸命に生