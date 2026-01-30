29日夜、東京・台東区でスーツケースに入った現金およそ4億2000万円が3人組の男に奪われ、2時間半後には羽田空港でおよそ2億円が入ったスーツケースが奪われそうになった2つの事件で、現金はいずれも香港に運ばれる予定だったことが分かりました。警視庁によりますと29日午後9時半ごろ、台東区東上野の路上で、中国人や日本人の男女5人のグループの1人が、3人組の男に催涙スプレーをかけられ、日本円で現金およそ4億2000万円が入っ