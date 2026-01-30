ロイヤルズのカルロス・エステベス投手（33）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することが29日（日本時間30日）、同国代表の公式X（旧ツイッター）などで発表された。エステベスは2016年にロッキーズでメジャーデビュー。23年にはエンゼルスで大谷翔平（現ドジャース）とチームメートとなり、守護神を務めた。その後、フィリーズを経てロイヤルズでプレー。昨季