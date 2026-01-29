日曜の夕方が憂鬱で仕方ない──。誰しも一度はそんな経験をしたことがあるだろう。愛媛県の50代男性（事務・管理／年収550万円）は、そんな思いから解放されるべく、転職を決意したと明かす。当時、男性が以前勤めていた会社では、ある不祥事が発覚。窓口や顧客対応も担当していた男性は、連日のように厳しい批判にさらされることとなった。「お客様から怒られることもしばしばありました。特に、こちらがお客様のところへお伺い