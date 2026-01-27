全国に公開手配されていた国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」トップの男が26日夜、鹿児島県の奄美大島で逮捕されました。逮捕されたのはスカウトグループ「ナチュラル」の会長、小畑寛昭容疑者（40）です。小畑容疑者は東京・渋谷区の繁華街で、スカウト行為をする見返りとして暴力団組員にみかじめ料を払った疑いが持たれています。小畑容疑者は2025年1月に行方をくらまして以降、逃亡を続けていましたが、警視庁が21