大分県内ほとんどの私立高校で推薦入試が行われ、大分市の大分東明高校ではおよそ3000人が試験に臨みました。 【写真を見る】大分県内ほとんどの私立高校で推薦入試大分東明に約3000人が受験 20日は県内15の私立高校のうち、14校で推薦入試が実施されました。 このうち大分東明高校では、難関大学への進学を目指す「特別進学コース」で、入学金と校納金が免除される奨学生選抜入試が行われていて、定員40人に対して2903