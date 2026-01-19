雅子妃誕生までの長い道のり雅子妃誕生秘話として語られる伝説の多くは、雅子妃（現在は皇后ですが、時系列がわかりやすいように、雅子様は雅子妃、天皇陛下は浩宮殿下と，この原稿では表記します）と、その家族が、外交官という自由な立場で、世界を相手に仕事ができることを希望していたのに、皇室に入れば、その自由がなくなるという心配を抱いたのが、結婚の最大の障壁であったとしています。元々、小和田雅子さんが皇太子妃候