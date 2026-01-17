※プレイイメージ。写真は業務用麻雀卓にて撮影知育商品の開発と販売を手がける株式会社NEXTは、累計出荷数5万点を越えた麻雀風ボードゲーム『ひらがな麻雀 ひらがじゃん』の全自動麻雀卓対応『プロ版』の販売をMakuakeにて2026年1月13日10時より開始した。本作は、言葉×麻雀をコンセプトにした誰でも楽しめる麻雀風ボードゲーム「ひらがじゃん」シリーズ最新作！「ひらがな麻雀 ひらがじゃん 牌ばーじょん」を基に、ユーザー様か