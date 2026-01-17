麻雀風ゲーム「ひらがじゃん」/ 大豆やカリフラワーライスで糖質を抑えた「やさしいクリームリゾット」【まとめ記事】
※プレイイメージ。写真は業務用麻雀卓にて撮影
知育商品の開発と販売を手がける株式会社NEXTは、累計出荷数5万点を越えた麻雀風ボードゲーム『ひらがな麻雀 ひらがじゃん』の全自動麻雀卓対応『プロ版』の販売をMakuakeにて2026年1月13日10時より開始した。本作は、言葉×麻雀をコンセプトにした誰でも楽しめる麻雀風ボードゲーム「ひらがじゃん」シリーズ最新作！「ひらがな麻雀 ひらがじゃん 牌ばーじょん」を基に、ユーザー様から頂いた意見などを反映して再制作した。ひらがなの書かれた牌を使用し、「言葉を揃える爽快感と対戦のドキドキ感」はそのままに改良を加えた。
■自動雀卓でも使用できる「プロ版」のプロジェクト開始！麻雀風ゲーム「ひらがじゃん」
■寒い日の朝食にもオススメ！nosh（ナッシュ）、大豆やカリフラワーライスで糖質を抑えた「やさしいクリームリゾット」
■1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
エレコム株式会社は、SD/microSD/コンパクトフラッシュの3種類のメモリーカードに1台で対応する、3スロット・ケーブル一体型メモリーカードリーダー「MR3-C30BK」を1月中旬より新発売する。SDカードシリーズ、microSDカードシリーズに加え、デジタル一眼レフカメラなどで使用されるコンパクトフラッシュにも対応した3スロット仕様のメモリーカードリーダーだ。SD/microSDカード用の2スロットはいずれもUHS-I（最大104MB/s）、コンパクトフラッシュスロットはType I（最大167MB/s）に対応しており、対応するパソコンと組み合わせることで、高解像度写真や大容量動画ファイルなどのデータを高速で転送できる（いずれも理論値）。パソコン側との接続は、USB 5Gbps対応のUSB-Aコネクターを採用している。
■取り回しやすく配線しやすいスリム&コンパクト！ウルトラハイスピード認証品HDMIケーブル
サンワサプライ株式会社は、ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラムに合格し、高帯域幅48Gbpsに対応するHDMIケーブル「KM-HD20-USシリーズ」を発売した。8K映像や4K/120 Hzの高画質・高応答性を実現し、Dynamic HDRやeARCに対応する。スリム設計と金メッキプラグを採用し、狭所配線でも取り回しやすく、高品位な映像・音声体験を提供する。HDMI Licensing Administrator, Inc. による公式試験に合格し、最大48Gbpsの伝送性能、電磁波耐性、互換性など、すべての評価基準をクリアしている製品だ。4種類あるHDMIケーブルの中で、「ウルトラハイスピード」は唯一8Kに対応しており、解像度や伝送速度などの性能が最も優れている。高画質かつ高応答性の映像体験を実現するケーブルだ。
■高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加
サンワサプライ株式会社は、600MHzの広帯域設計と10G BASE-T対応を両立したCAT7フラットLANケーブル「KB-FLU7-〇BLシリーズ」を発売する。厚さわずか1.9mmで取り回しがしやすく、カーペット下や狭いすき間への配線を可能にする。ツメ折れ防止カバーや金メッキプラグ、難燃性素材を採用し、安全性にも配慮している。カーペットの下や家具の隙間に通して配線することができる薄型のLANケーブル。家具や壁などのコーナーにもピタッと沿わせて、きれいに配線できる。通信速度は10Gbps、伝送帯域はカテゴリ5eの6倍、600MHzをサポートしている。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果がある。
■寒い日の朝食にもオススメ！nosh（ナッシュ）、大豆やカリフラワーライスで糖質を抑えた「やさしいクリームリゾット」
■1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
■取り回しやすく配線しやすいスリム&コンパクト！ウルトラハイスピード認証品HDMIケーブル
■高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加
