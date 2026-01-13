100円ショップに週3〜4で通い、2500点以上のアイテムを試してきたakanekoさん（インスタグラムフォロワー3.2万人）。転勤が多く何度も引っ越してきたという暮らしの中で、変わらず愛用している「本当に手放せない暮らしの名品」についてお聞きしました。また、100均アイテムを「残す・捨てる」基準についても紹介します。1：やわらかい肌触りがポイント！使い捨てタオル1つ目は、個人的にとても気に入っている「使い捨て 洗顔タオ