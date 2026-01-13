元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演し、芸能界の“闇”について言及する場面があった。実業家・堀江貴文氏、実業家・三崎優太氏、実業家・溝口勇児氏と番組チェアマン3人が一堂に会した回。そこで堀江氏は、芸能界の“闇”について言及。「人様に見せられないようなエグイことをやってるヤツもいる。俺は目の前で見てるから」