犯罪に巻き込まれた被害者やその遺族が、無償で弁護士のサポートを受けられる新たな制度が13日からはじまりました。13日に運用が開始された「犯罪被害者等支援弁護士制度」は、日本司法支援センター＝「法テラス」が犯罪被害者や遺族に弁護士を紹介し、捜査機関や裁判所への付き添い、報道機関による取材への対応、加害者への損害賠償請求など、必要なサポートを原則として無償で受けられる制度です。犯罪被害者や遺族への支援をめ