サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、両端コネクタが左右180°水平360°回転し、さらにPD240Wにも対応しているため、充電しながらでも邪魔になりにくい全方向対応の人気のUSB Type-Cケーブルの改良版の「500-USB090-1BKN」を発売した。■“向き”を気にしない、全方向くるっと回転両端のUSB Type-Cコネクタが、左右180°＋水平360°の合計540°回転に対応。特殊設計で端子部がケーブルと一体化