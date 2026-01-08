大分市内の中学校とみられる校内で、男子生徒が別の生徒に暴行している様子を撮影した動画が、SNSで拡散されていることが分かりました。市教育委員会や警察は、事実関係を調査しています。 動画は1月8日にSNSに投稿されたもので、長さは約1分。校内の廊下で男子生徒が別の生徒に対し、一方的に殴る蹴るなどの暴行を加える様子が収められています。相手が倒れたあとも、頭部を何度も蹴り上げる様子が映っています。 市教委により