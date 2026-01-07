元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が、6日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。思春期の娘とのエピソードを話した。テーマは「子離れ」。MCの上田晋也（55）から「『お母さん、うっとおしいんだけど』って言われたりとか？」と、振られた市井は「ありますよ」と答えた。21歳の長女が中学2年生の時「思春期でいろいろ悩んでいて。そういう時に私もいろいろ口を出したくなっちゃ