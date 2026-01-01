韓国メディアは日本の旧統一教会の元会長が2021年の衆議院選挙のあと、教団本部の韓鶴子総裁に対して、応援した議員の数が「自民党だけで290人」などと報告していたと伝えました。韓国の革新系大手紙「ハンギョレ新聞」は2025年12月29日旧統一教会の内部文書だとする「トゥルーマザー特別報告」を入手したとして、その内容を報じました。それによりますと、報告書に、日本の旧統一教会の徳野英治元会長が2021年の衆議院選挙後、「