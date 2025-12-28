１２月２８日の阪神２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝１７頭立て）で、デアヴェローチェ（牝２歳、栗東・上村洋行厩舎、父マテラスカイ）が１着となり、騎乗した岩田望来騎手＝栗東・フリー＝はＪＲＡ通算６００勝を達成した。２０１９年３月２日の初騎乗から５３０６戦目での到達で、史上８５人目、現役３１人目。岩田望来騎手「今年は大きなレースで２着続きが多くて、悔しい思いをいっぱいしましたので、次の節目の時