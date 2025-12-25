プレス・スタイリストが認定「白パンツ」の名品シンプルで合わせやすい、スタイル良く見えることは大前提。求めたいのは穿き心地のよさ、透けないこと、膨張して見えないこと…など白パンツに求める条件を満たした名品をご紹介。「選ばれている理由」を、製作の裏側を知るプレスや、日々多くの服にふれているスタイリストたちのコメントとともにご紹介。まっ白よりも合わせやすい「青みがかった白」白デニムパンツ／アッパーハイツ