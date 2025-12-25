小さなかごに入っていた数カ月前の猫ちゃん…あれから数ヵ月たつと…。猫ちゃんの可愛い行動が反響を呼んでいます。話題の投稿は9000件以上の「いいね！」を獲得し「電車の中で、1人ふふっと声出して笑ってしまった」「ぎゅうぎゅうなのに「はぁ？何が？」の顔可愛い」「大丈夫なのっ！！って言ってそうね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：小さなカゴに入る子猫→『数か月後』、同じカゴに入った結果…成長ビフォ