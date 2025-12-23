23日の小泉進次郎防衛大臣の会見で、米国の「核の傘」への依存について議論が必要かどうか質問が出た。【映像】小泉防衛大臣の答え記者が「自民党の小野寺五典・安全保障調査会長は21日のNHK番組で、非核3原則のあり方について、日本が米国の核の傘に依存する現状に触れ、『この問題は議論すべき課題の一つだ』と述べました。大臣も議論が必要だとお考えでしょうか？」と質問。小泉防衛大臣は「与党としてご発言をされた事柄