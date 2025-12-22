法律や契約とは一見、何の関係もないように思える個別の事象から「社会契約」あるいはそのオルタナティブを思索する、法律家・水野祐による連載。今回は、主要都市における住宅価格や家賃の高騰を背景に、住宅のアフォーダビリティとコミュニティの再生を両立する試みを考察。