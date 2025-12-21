今回は、3歳になった息子と元妻に遭遇し、不倫を後悔した男性のエピソードを紹介します。不倫さえしなければ…「俺は2回離婚していますが、最初の妻とも2人目の妻とも不倫が原因で離婚。さすがに自分でも反省していますよ……。で、2人目の妻と離婚してしばらくたち、独り身にも慣れてきた頃、最初の妻と、妻との間に作った息子にばったり遭遇したんです。息子は3歳で可愛い盛り。で、息子に話しかけたけど、俺が誰だかわからない