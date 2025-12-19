ウルトラマンシリーズ60年の歴史を網羅する大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」が、2026年4月大阪を皮切りに全国順次開催されることが決定した。☆公開されたキービジュアルなどをチェック！（写真3点）＞＞＞円谷プロダクションの特撮ドラマ「ウルトラマン」シリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」が開催決定！2026年4月の大阪・ひらかたパー