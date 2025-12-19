ウルトラマンの歴史を網羅！ 大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」
ウルトラマンシリーズ60年の歴史を網羅する大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」が、2026年4月大阪を皮切りに全国順次開催されることが決定した。
円谷プロダクションの特撮ドラマ「ウルトラマン」シリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」が開催決定！
2026年4月の大阪・ひらかたパークでの開催を皮切りに、福岡、神奈川をはじめ、全国で巡回予定だ。
「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画として開催される本イベントでは、50作品超のウルトラマンシリーズ作品やウルトラマン、ウルトラ怪獣による60年の軌跡をたどることができる。
作品の歩みや名エピソードの紹介に加え、新たな表現でお届けするジオラマや、60周年を記念したフォトスポット、作品の世界観に入り込めるイマーシブな立体映像空間などを多数展示予定。
各会場のチケット情報は、大阪会場は2026年1月、福岡・神奈川は後日発表予定となっている。
開催発表にあわせて、昭和・平成・ニュージェネレーションの各世代を代表する『ウルトラマン』『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』を象徴的にあしらったティザービジュアルが公開された。
さらに、幼少期に作品を見ていた方や長年応援してくださっているファンの方に向けた参加型企画として、ウルトラマンとの思い出の写真を募集！
応募いただいた写真は、キービジュアルへの活用や、展覧会会場、円谷プロ公式SNSでの紹介で使用される。本企画の詳細は2026年1月に発表予定なので、それまでにあなたの思い出ウルトラ写真を探しておこう！
（C）円谷プロ
